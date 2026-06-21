महिलाओं ने योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का लिया संकल्प, सिवांची महिला मंडल ने उत्साह से मनाया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार

योग प्रशिक्षिका दीक्षिता बाफना ने महिलाओं को विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाते हुए उनके शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को कम कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। सत्र के दौरान महिलाओं को यह भी बताया गया कि हरियाणा के संदीप आर्य ने बिना रुके 37 घंटे तक लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह जानकारी सुनकर उपस्थित महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और योग के प्रति उनकी रुचि और बढ़ी। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बेस्ट योगा पोज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में सुशीला बाफना, पूजा कटारिया, हेमा मांंडोत, सरोज जैन एवं समता मेहता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया। महिला मंडल ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।