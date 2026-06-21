21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

महिलाओं ने योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का लिया संकल्प, सिवांची महिला मंडल ने उत्साह से मनाया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिवांची महिला मंडल, हुब्बल्ली द्वारा योग दिवस उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया तथा विभिन्न योगासनों और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षिका दीक्षिता बाफना को आमंत्रित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jun 21, 2026

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिवांची महिला मंडल, हुब्बल्ली द्वारा आयोजित योग सत्र में योगाभ्यास करतीं महिला सदस्याएं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिवांची महिला मंडल, हुब्बल्ली द्वारा आयोजित योग सत्र में योगाभ्यास करतीं महिला सदस्याएं।

जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार
योग प्रशिक्षिका दीक्षिता बाफना ने महिलाओं को विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाते हुए उनके शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को कम कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। सत्र के दौरान महिलाओं को यह भी बताया गया कि हरियाणा के संदीप आर्य ने बिना रुके 37 घंटे तक लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह जानकारी सुनकर उपस्थित महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और योग के प्रति उनकी रुचि और बढ़ी। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बेस्ट योगा पोज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में सुशीला बाफना, पूजा कटारिया, हेमा मांंडोत, सरोज जैन एवं समता मेहता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया। महिला मंडल ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन
महिला मंडल की अध्यक्ष नीतू कोठारी ने कहा कि परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना चाहिए। उन्होंने कहा, नियमित योग हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। कार्यक्रम में महिला मंडल की पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्य सुमन बाफना, कविता बाफना एवं जया बाफना सहित मंडल की सभी सदस्याएं उपस्थित रहीं। सभी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अंत में उपस्थित महिलाओं ने योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया तथा सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दीं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jun 2026 04:44 pm

Published on:

21 Jun 2026 04:39 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / महिलाओं ने योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का लिया संकल्प, सिवांची महिला मंडल ने उत्साह से मनाया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

राजपुरोहित समाज प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह 5 जुलाई को, 30 जून तक जमा करा सकेंगे अंकतालिका

संत खेतेश्वर
हुबली

राजस्थान के चार दोस्तों ने लिखा सफलता का नया अध्याय, विदेशी शिक्षा से कैफे स्टार्टअप तक का सफर

अपने स्टार्टअप की सफलता का सफर साझा करते राजस्थान के युवा उद्यमी रोहित सालेचा, विनीत पालगोता, अन्वी ओस्तवाल और सांची मालानी।
हुबली

त्रिनेत्र लक्ष्मी नरसिंह मंदिर: जहां आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का होता है दिव्य संगम

त्रिनेत्र लक्ष्मी नरसिंह मंदिर
हुबली

जन्मभूमि से जुड़ाव का संकल्प: हुब्बल्ली में बसे जोधपुर मूल के परिवारों को एक मंच पर लाने की तैयारी, 14 जुलाई को होगा पारिवारिक सम्मेलन

हुब्बल्ली में आयोजित बैठक में जोधपुर मूल के समाजबंधु जोधपुर एसोसिएशन के पुनर्गठन एवं आगामी सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए।
हुबली

अच्छी बारिश की कामना को लेकर आदिशक्ति मंदिर में विशेष अंबली पूजा, गौरम्मा बलोगी के नेतृत्व में महिलाओं ने की वर्षा की प्रार्थना

धारवाड़ के आदिशक्ति मंदिर में अच्छी वर्षा एवं किसानों की खुशहाली की कामना को लेकर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरम्मा बलोगी के नेतृत्व में महिलाओं ने पारंपरिक अंबली पूजा कर प्रार्थना की।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.