अब कन्नड़ बोलना होगा आसान: हिंदी भाषियों के लिए राजस्थान पत्रिका एवं श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल की निशुल्क स्पोकन कन्नड़ क्लास

कर्नाटक में रहें, कन्नड़ से जुड़ें

श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के चेयरमैन भवरलाल सी. जैन लक्की सिवाना ने बताया कि हुब्बल्ली सहित उत्तर कर्नाटक में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद अनेक लोगों, विशेषकर महिलाओं को, कन्नड़ बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बाजार में खरीदारी, सरकारी कार्यालयों में कामकाज, पड़ोसियों से संवाद या दैनिक जीवन के अन्य कार्यों में भाषा एक बड़ी चुनौती बन जाती है।