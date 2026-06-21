karnataka कांग्रेस रैली के ट्रैफिक जाम ने छीना NEET री-एग्जाम का मौका, 2 मिनट की देरी से तीन छात्राओं को नहीं मिला प्रवेश

घटना रविवार को bengaluru के आरसी गवर्नमेंट कॉलेज परीक्षा केंद्र की है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार को निर्धारित समयानुसार दोपहर 1:30 बजे बंद कर दिया गया। इससे ठीक एक मिनट पहले, 1:29 बजे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (PA System) के माध्यम से अंतिम घोषणा कर अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि 1:30 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, तीनों छात्राएं दोपहर 1:32 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचीं। तब तक मुख्य द्वार बंद हो चुका था। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने अधिकारियों से प्रवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन परीक्षा नियमों के तहत उन्हें अनुमति नहीं मिली। परीक्षा छूट जाने की आशंका से परेशान छात्राओं ने मुख्य द्वार की रेलिंग फांदकर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश भी की। हालांकि, परीक्षा भवन और परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार भी निर्धारित समय पर बंद कर दिए गए थे। ऐसे में उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिल सकी।