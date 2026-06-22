संगीत के सुरों से गूंजा पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार, विद्यार्थियों ने बिखेरी प्रतिभा

विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा

विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने विभिन्न वेशभूषाओं में अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। स्वागत नृत्य के साथ योग दिवस की आकर्षक प्रस्तुति भी दी गई, जिसे उपस्थित जनों ने खूब सराहा। विद्यार्थियों की प्रतिभा और सक्रिय भागीदारी की सभा के पदाधिकारियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

इस अवसर पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्याध्यक्ष राधाकृष्णन, सभा सदस्य एवं राजीव गांधी सीबीएसई विद्यालय के अध्यक्ष बसवराज तालिकोटी, समन्वयक हेमंत अंगडी, शिक्षकगण, गैर-शिक्षण कर्मचारी, अभिभावक एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।