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संगीत के सुरों से गूंजा पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार, विद्यार्थियों ने बिखेरी प्रतिभा

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष राघवेंद्र तवनप्पनवर ने कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और संस्कारों का आधार भी है। वहीं राजीव गांधी सीबीएसई विद्यालय के अध्यक्ष बसवराज तालिकोटी ने योग और संगीत को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताते हुए विद्यार्थियों को इन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अवसर था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़ के पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एवं विश्व संगीत दिवस समारोह का। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना गीत से हुआ।

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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jun 22, 2026

धारवाड़ स्थित पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एवं विश्व संगीत दिवस समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

धारवाड़ स्थित पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एवं विश्व संगीत दिवस समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

संगीत की शक्ति और शास्त्रीय संगीत के महत्व पर प्रकाश
कार्याध्यक्ष एवं पूर्व महापौर ईरेश अंचटगेरी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन करें। कोषाध्यक्ष जगदीश मळगी ने संगीत की शक्ति और शास्त्रीय संगीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसी मंच पर पंडित भीमसेन जोशी और मल्लिकार्जुन मंसूर जैसे महान संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उन्होंने संगीत की सकारात्मक ऊर्जा और उसके जीवन पर पडऩे वाले प्रभाव की जानकारी दी।

रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान
प्राचार्या डॉ. ग्रेटा के. ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभा के पदाधिकारियों एवं सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य में भी रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा
विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने विभिन्न वेशभूषाओं में अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। स्वागत नृत्य के साथ योग दिवस की आकर्षक प्रस्तुति भी दी गई, जिसे उपस्थित जनों ने खूब सराहा। विद्यार्थियों की प्रतिभा और सक्रिय भागीदारी की सभा के पदाधिकारियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की।
इस अवसर पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्याध्यक्ष राधाकृष्णन, सभा सदस्य एवं राजीव गांधी सीबीएसई विद्यालय के अध्यक्ष बसवराज तालिकोटी, समन्वयक हेमंत अंगडी, शिक्षकगण, गैर-शिक्षण कर्मचारी, अभिभावक एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।

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Published on:

22 Jun 2026 06:37 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / संगीत के सुरों से गूंजा पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार, विद्यार्थियों ने बिखेरी प्रतिभा

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