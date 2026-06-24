हरित प्रदेश अभियान: राजस्थान पत्रिका की पहल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश, पौधरोपण के साथ देखभाल का भी लिया संकल्प

अधिकाधिक पौधरोपण की शपथ

गोलिया चौधरियान निवासी सामाजिक कार्यकर्ता किशोर पटेल ने उपस्थित लोगों को अधिकाधिक पौधरोपण की शपथ दिलाते हुए कहा कि पेड़-पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हीं से हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण और जीवनदायिनी ऊर्जा मिलती है। उन्होंने सभी से अपील की कि जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और अन्य खुशी के अवसरों को पौधरोपण से जोड़ें। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लिया। आज लगाया गया एक पौधा, आने वाली पीढिय़ों के लिए जीवन का आधार बन सकता है। हम हर खुशी के अवसर को पौधरोपण से जोड़कर धरती को हरा-भरा बनाने का संकल्प लें। उन्होंने अपने पुत्र अशोक पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधे उपलब्ध करवाए। परिवार की ओर से हर वर्ष जन्मदिन जैसे शुभ अवसर को पौधरोपण से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। पिछले वर्षों में लगाए गए पौधे अब बड़े होकर छाया और हरियाली प्रदान कर रहे हैं।