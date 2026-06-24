सतीश जारकीहोली के रिश्तेदार और आबकारी अधिकारी मंजूनाथ के ठिकानों पर ईडी का छापा, कई दस्तावेज खंगाले

कथित वित्तीय अनियमितताओं के चलते

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जांच एजेंसी छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।

वाई. मंजूनाथ वर्तमान में आबकारी विभाग में प्रवर्तन एवं अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। शराब कारोबार, लाइसेंस व्यवस्था और अवैध मदिरा गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली इस शाखा को विभाग की महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ हुई कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।