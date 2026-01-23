आम आदमी पार्टी का नेक्सस…रेखा सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा बयान, भड़की सियासत

प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि ऐसे इलाकों में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अवैध कॉलोनाइजेशन के लिए मामूली कीमत में जमीन खरीदी। इसके बाद जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए अपनी ही सरकार से सीवर लाइन बिछाने के लिए एक-दो करोड़ रुपये की मंजूरी ले ली और कुछ दूरी तक पाइपलाइन डालकर यह प्रचार किया कि इलाके में पानी और सीवर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। विकास की बात सुनकर लोग 10 हजार रुपये प्रति गज की जमीन के लिए 20 से 30 हजार रुपये तक चुकाते हैं। जमीन बिकने के बाद विधायकों का आगे के विकास से कोई लेना-देना नहीं रह गया। इसी के चलते दिल्ली की 114 कॉलोनियों में लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं।