दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले रिहर्सल का वीडियो वायरल, सेना के जवानों ने लगाया ले बेटा का ‘तड़का’

Republic Day Parade: दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड से पहले रिहर्सल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सेना के जवानों की टुकड़ी क्रिश फिल्म के गीत 'दिल ना दिया' को गुनगुनाते हुए रिहर्सल करती दिख रही है। जवानों ने इस दौरान बीच-बीच में 'ले बेटा' का तड़का भी लगाया। सोशल मीडिया यूजर्स ने गूजबंप्स मोमेंट और सेना के अनुशासन, एकजुटता और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा। परेड से पहले रिहर्सल के इस वीडियो के वायरल होने के पीछे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा एक वीडियो है, जिसमें कूड़ा बीनने वाला एक गरीब लड़का लोगों के अनुरोध पर क्रिश फिल्म का गीत अपने अलग अंदाज में सुनाता है।