Union Budget 2026 दिल्ली-NCR के लिए खुला सौगातों का पिटारा, जानिए मैट्रो से एम्स तक क्या है खास

राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। AIIMS और बड़े अस्पताल एम्स, सफदरजंग और आरएमएल जैसे बड़े अस्पतालों के लिए 10,121 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है। एम्स में जल्द ही नए सुपर-स्पेशियलिटी ओपीडी ब्लॉक का निर्माण शुरू होगा। बजट में सिर्फ एम्स पर ही नहीं बल्कि आयुर्वेद पर भी ध्यान दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ( AIIA ) को 977.92 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले हैं।