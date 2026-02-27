सीट के लिए आपस में भिड़ी महिलाएं, पटक-पटक कर मारा, झगड़े का Video वायरल

दिल्ली मेट्रो का वायरल वीडियो (Video Screenshot)
दिल्ली मेट्रो से आय दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिर से बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में दो महिलाएं सीट को लेकर इस कदर भिड़ गईं कि पूरा मेट्रो कोच कुछ समय के लिए अखाड़ा बन गया। वीडियो में साफ़ नजर आ रहा है कि दोनों महिलाएं जोर-जोर से चीखती-चिल्लाती हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं मेट्रो की सीट के पास खड़ी होकर एक-दूसरे पर गुस्सा उतार रही हैं। शुरुआत में मामूली कहासुनी होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनकी आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि पूरा कोच मुड़कर देखने लगता है। दोनों महिलाएं एक-दूसरे को धक्का देते हुए तीखी बहस करती हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास मौजूद यात्री झगड़ा रोकने की कोशिश तक नहीं करते। अधिकांश लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुटे रहते हैं, जबकि महिलाएं लगातार एक-दूसरे पर चिल्लाती रहती हैं।
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में मेट्रो स्टाफ को तुरंत दखल देना चाहिए। वहीं, कुछ लोग महिलाओं के व्यवहार को गलत ठहरा रहे हैं। कई लोगों ने तंज कसा है कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करना अब मनोरंजन जैसा हो गया है, क्योंकि हर कुछ दिनों बाद कोई नया झगड़ा सामने आ ही जाता है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग