सीट के लिए आपस में भिड़ी महिलाएं, पटक-पटक कर मारा, झगड़े का Video वायरल

दिल्ली मेट्रो से आय दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिर से बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में दो महिलाएं सीट को लेकर इस कदर भिड़ गईं कि पूरा मेट्रो कोच कुछ समय के लिए अखाड़ा बन गया। वीडियो में साफ़ नजर आ रहा है कि दोनों महिलाएं जोर-जोर से चीखती-चिल्लाती हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।