CG News: सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा डीप फेक का खतरा, पुलिस ने जारी की चेतावनी

जनता को सतर्क रहने की अपील करते हुए पुलिस ने कहा कि यदि किसी के साथ ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल को सूचित करें। पुलिस ने यह भी बताया कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अपनी निजी जानकारियों को सुरक्षित रखें और किसी भी अनजान लिंक या टूल पर अपलोड करने से पहले सावधानी बरतें। राजनांदगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जागरूक रहकर ही साइबर अपराधों से बचाव संभव है।