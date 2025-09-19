CG News: सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा डीप फेक का खतरा, पुलिस ने जारी की चेतावनी

CG News: सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर ठग अब नई तकनीक का सहारा लेकर लोगों की निजता पर हमला कर रहे हैं। गूगल जैमिनी नैनो जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर अपराधी किसी की भी तस्वीर या वीडियो को नकली कंटेंट तैयार कर रहे हैं, डीप फेक कहा जाता है।
राजनांदगांव पुलिस ने चेतावनी दी है कि निजी तस्वीरें या वीडियो किसी भी वेबसाइट या ऐप पर अपलोड न करें। डाटा चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है और एक बार डाटा लीक होने पर दुरुपयोग रोकना मुश्किल हो जाता है।
जनता को सतर्क रहने की अपील करते हुए पुलिस ने कहा कि यदि किसी के साथ ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल को सूचित करें। पुलिस ने यह भी बताया कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अपनी निजी जानकारियों को सुरक्षित रखें और किसी भी अनजान लिंक या टूल पर अपलोड करने से पहले सावधानी बरतें। राजनांदगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जागरूक रहकर ही साइबर अपराधों से बचाव संभव है।