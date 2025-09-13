Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

नवरात्र के पहले दिन मिल सकती है कोयला कर्मचारियों को बोनस की सौगात, 22 सितंबर को होगी स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक

Korba News: कोल इंडिया में कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर सुगबुगाहट अब बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल इंडिया ने बोनस पर चर्चा के लिए तारीख भी तय कर दी है।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 13, 2025

Bonus (photo-patrika)
Bonus (photo-patrika)

CG News: कोल इंडिया में कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर सुगबुगाहट अब बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल इंडिया ने बोनस पर चर्चा के लिए तारीख भी तय कर दी है। बोनस पर बैठक के लिए स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक के लिए 22 सितंबर का दिन तय कर दिया गया है।

कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एचआर) गौतम बनर्जी ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जिसके अनुसार बोनस पर फैसले के लिए स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक 22 सितंबर को नई दिल्ली में सुबह 11 बजे होगी। इस माह की 22 तारीख से दुर्गा पूजा उत्सव की भी शुरूआत हो रही है। इसी दिन बोनस को लेकर बैठक की तारीख तय होने से अब इसे लेकर कोयला कर्मचारियों की यह उम्मीद भी बढ़ गई है कि नवरात्रि के पहले दिन ही उन्हें बोनस की बड़ी सौगात मिल जाएगी।

कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से कमेटी में यूनियन की ओर से शामिल होने वाले सदस्यों को भी इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई है। बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के मध्यम से जुड़ेंगे। वहीं निदेशक वित्त कोल इंडिया भी इसमें शामिल होने। बैठक की तारीख तय होने के अब ट्रेड यूनियनों की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष नवरात्र याने दुर्गा पूजा उत्सव के आरंभ होने में अब 10 दिन से कम का समय रह गया है।

ये भी पढ़ें

CG News: कमर्शियल माइनिंग के लिए विजय सेंट्रल कोयला खदान नीलाम, रूंगटा ने लगाई बोली
कोरबा
CG News: कमर्शियल माइनिंग के लिए विजय सेंट्रल कोयला खदान नीलाम, रूंगटा ने लगाई बोली

इस वर्ष बोनस ज्यादा मिलने की उम्मीद

एसईसीएल सहित कोल इंडिया के दूसरे सहायक कंपनियों में कोयला कर्मचारियों की संख्या दो लाख 20 हजार है। जिनमें अब इस साल के त्योहारी बोनस को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी है। गत वित्तीय वर्ष में कोल इंडिया मुनाफे में है। इसलिए इस वर्ष बोनस ज्यादा मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्ष कोयला कर्मचारियों को 93 हजार 750 रूपए बोनस मिला था। लेकिन कर्मचारी इस बार एक लाख से ज्यादा बोनस की उम्मीद कर रहे हैं। बीएमएस कोल क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी ने बताया कि पिछले व्यक्ति वर्ष में कोल इंडिया मुनाफे में था। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हम कोयला कर्मचारियों को बेहतर बोनस दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेेंगे।

ये भी पढ़ें

CG News: कोल इंडिया अधिकारियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी राशि, SECL सहित सभी कंपनियों को सर्कुलर जारी…
कोरबा
कोल इंडिया अधिकारियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी राशि(photo-unsplash)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / नवरात्र के पहले दिन मिल सकती है कोयला कर्मचारियों को बोनस की सौगात, 22 सितंबर को होगी स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.