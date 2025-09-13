नवरात्र के पहले दिन मिल सकती है कोयला कर्मचारियों को बोनस की सौगात, 22 सितंबर को होगी स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक

एसईसीएल सहित कोल इंडिया के दूसरे सहायक कंपनियों में कोयला कर्मचारियों की संख्या दो लाख 20 हजार है। जिनमें अब इस साल के त्योहारी बोनस को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी है। गत वित्तीय वर्ष में कोल इंडिया मुनाफे में है। इसलिए इस वर्ष बोनस ज्यादा मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्ष कोयला कर्मचारियों को 93 हजार 750 रूपए बोनस मिला था। लेकिन कर्मचारी इस बार एक लाख से ज्यादा बोनस की उम्मीद कर रहे हैं। बीएमएस कोल क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी ने बताया कि पिछले व्यक्ति वर्ष में कोल इंडिया मुनाफे में था। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हम कोयला कर्मचारियों को बेहतर बोनस दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेेंगे।