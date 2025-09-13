नवरात्र के पहले दिन मिल सकती है कोयला कर्मचारियों को बोनस की सौगात, 22 सितंबर को होगी स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक

CG News: कोल इंडिया में कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर सुगबुगाहट अब बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल इंडिया ने बोनस पर चर्चा के लिए तारीख भी तय कर दी है। बोनस पर बैठक के लिए स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक के लिए 22 सितंबर का दिन तय कर दिया गया है।
कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एचआर) गौतम बनर्जी ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जिसके अनुसार बोनस पर फैसले के लिए स्टेण्डराइजेशन कमेटी की बैठक 22 सितंबर को नई दिल्ली में सुबह 11 बजे होगी। इस माह की 22 तारीख से दुर्गा पूजा उत्सव की भी शुरूआत हो रही है। इसी दिन बोनस को लेकर बैठक की तारीख तय होने से अब इसे लेकर कोयला कर्मचारियों की यह उम्मीद भी बढ़ गई है कि नवरात्रि के पहले दिन ही उन्हें बोनस की बड़ी सौगात मिल जाएगी।
कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से कमेटी में यूनियन की ओर से शामिल होने वाले सदस्यों को भी इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई है। बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के मध्यम से जुड़ेंगे। वहीं निदेशक वित्त कोल इंडिया भी इसमें शामिल होने। बैठक की तारीख तय होने के अब ट्रेड यूनियनों की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष नवरात्र याने दुर्गा पूजा उत्सव के आरंभ होने में अब 10 दिन से कम का समय रह गया है।
एसईसीएल सहित कोल इंडिया के दूसरे सहायक कंपनियों में कोयला कर्मचारियों की संख्या दो लाख 20 हजार है। जिनमें अब इस साल के त्योहारी बोनस को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी है। गत वित्तीय वर्ष में कोल इंडिया मुनाफे में है। इसलिए इस वर्ष बोनस ज्यादा मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्ष कोयला कर्मचारियों को 93 हजार 750 रूपए बोनस मिला था। लेकिन कर्मचारी इस बार एक लाख से ज्यादा बोनस की उम्मीद कर रहे हैं। बीएमएस कोल क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी ने बताया कि पिछले व्यक्ति वर्ष में कोल इंडिया मुनाफे में था। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हम कोयला कर्मचारियों को बेहतर बोनस दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेेंगे।