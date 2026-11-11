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Drowning Incident: रात में साथ घूमे, सुबह गड्ढे में तैरते मिले शव, सरगुजा में दो ग्रामीणों की मौत

Surguja News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के काराबेल गांव में पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई। दोनों सोमवार रात साथ घूमने निकले थे।
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सरगुजा

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 11 Nov 2026, 3:48 PM IST

Drowning Incident

सरगुजा में दर्दनाक हादसा (Photo Source- AI Generate)

Drowning Incident: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक दर्दनाक हादसे में दो ग्रामीणों की जान चली गई। सीतापुर थाना क्षेत्र के काराबेल गांव में पानी से भरे कुएंनुमा गहरे गड्ढे में डूबने से अशोक बखला (45) और कमल तिर्की (55) की मौत हो गई। दोनों सोमवार रात घर से निकले थे और गांव में साथ घूम रहे थे। मंगलवार सुबह उनके शव गड्ढे में भरे पानी में तैरते मिले।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दोनों ग्रामीणों ने रात में शराब पी थी। आशंका जताई जा रही है कि अंधेरे में रास्ते का अंदाजा नहीं लगने के कारण दोनों पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक का माहौल बन गया। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

Two Villagers Drowned: रात में घर से निकले थे दोनों ग्रामीण

जानकारी के अनुसार, काराबेल गांव के रहने वाले अशोक बखला और कमल तिर्की सोमवार शाम घर से निकले थे। दोनों गांव में साथ घूम रहे थे और अलग-अलग जगहों पर शराब पी रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें रात में मुड़ापारा इलाके में एक साथ देखा था। इसके बाद दोनों अपने घर नहीं लौटे। परिजनों को लगा कि वे कहीं रुक गए होंगे, लेकिन मंगलवार सुबह जब मुड़ापारा में पानी से भरे गड्ढे में दो शव दिखाई दिए तो गांव में हड़कंप मच गया।

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सुबह पानी में तैरते मिले दोनों के शव

मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने कुएंनुमा गहरे गड्ढे में दो लोगों के शव तैरते देखे। पास जाकर पहचान करने पर पता चला कि शव अशोक बखला और कमल तिर्की के हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल सीतापुर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को गड्ढे से बाहर निकलवाया।

बारिश के पानी से लबालब भरा था गड्ढा

बताया जा रहा है कि जिस गड्ढे में दोनों ग्रामीणों के शव मिले, उसमें बारिश के कारण काफी पानी भर गया था। गड्ढा काफी गहरा है और उसमें अभी भी करीब 8 फीट पानी बताया जा रहा है। आशंका है कि सोमवार रात अंधेरा होने के कारण दोनों ग्रामीण गड्ढे को देख नहीं पाए और उसमें गिर गए। पानी अधिक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि, दोनों के गड्ढे में गिरने की वास्तविक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

पंचनामा के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए शव

घटना की सूचना मिलने के बाद सीतापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद काराबेल गांव में शोक का माहौल है। दोनों ग्रामीणों की अचानक मौत से परिजन और ग्रामीण सदमे में हैं।

Surguja Crime News: पुलिस कर रही हादसे की जांच

फिलहाल पुलिस दोनों ग्रामीणों की मौत को हादसा मानकर जांच कर रही है। शुरुआती आशंका है कि रात के अंधेरे में दोनों पानी से भरे गड्ढे में गिर गए होंगे। हालांकि, पुलिस यह भी पता लगा रही है कि दोनों वहां तक कैसे पहुंचे और घटना किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर पूरी जानकारी सामने आ सकेगी।

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