Drowning Incident: रात में साथ घूमे, सुबह गड्ढे में तैरते मिले शव, सरगुजा में दो ग्रामीणों की मौत

बताया जा रहा है कि जिस गड्ढे में दोनों ग्रामीणों के शव मिले, उसमें बारिश के कारण काफी पानी भर गया था। गड्ढा काफी गहरा है और उसमें अभी भी करीब 8 फीट पानी बताया जा रहा है। आशंका है कि सोमवार रात अंधेरा होने के कारण दोनों ग्रामीण गड्ढे को देख नहीं पाए और उसमें गिर गए। पानी अधिक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि, दोनों के गड्ढे में गिरने की वास्तविक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।