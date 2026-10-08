बार-बार बोलने के बाद भी समझ नहीं आता! डिप्टी CM अरुण साव ने अधिकारी को लगाई फटकार

निरीक्षण के दौरान सड़क की खराब स्थिति को देखते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्ग पर स्थित पुल और सड़क की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी हो या हादसे का खतरा पैदा हो। अरुण साव के औचक निरीक्षण और नाराजगी के बाद अब संबंधित विभाग के अधिकारियों पर सड़क की मरम्मत और व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है। इस दौरान मंत्री ने साफ किया कि सड़क और पुलों की गुणवत्ता और रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।