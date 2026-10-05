महानदी की सेहत का एक्स-रे… 34 रिपोर्ट में सामने आया पानी का पूरा सच, कहीं भूजल संकट तो कहीं बाढ़ का खतरा

इसमें जल विज्ञान, भूजल, जलवायु, कृषि, भूमि उपयोग, बाढ़, जल मांग, प्रदूषण, जैव विविधता और नदी-जनजीवन जैसे विषयों को एक साथ देखा गया है। महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच जल बंटवारे का विवाद लंबे समय से चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच पानी की उपलब्धता और उपयोग के आंकड़ों को लेकर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में सुनवाई जारी रही। ऐसे में कैंप महानदी का आंकड़ा आधारित अध्ययन नदी बेसिन के दीर्घकालिक और समन्वित प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।