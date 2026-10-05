रायपुर के हजारों बैंक ग्राहकों को अलर्ट, KYC अपडेट नहीं कराया तो बंद हो सकता है खाता, जानें आखिरी तारीख

बैंकों के अनुसार शहर की शाखाओं में बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं, जिनमें एक से लेकर पांच साल तक कोई सक्रिय लेन-देन नहीं हुआ है। ऐसे खाताधारकों को पहचान संबंधी जानकारी अपटेड कराने के लिए सूचित किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बैंकों की शाखाओं में इस संबंध में सूचनाएं जारी की गई है। पहचान सत्यापन के दौरान आधार, स्थायी खाता संख्या, पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज लिए जा सकते हैं। कुछ मामलों में ग्राहक का भौतिक सत्यापन भी जरूरी होगा।