Chhattisgarh News: दाल में 30, चावल में 20 रुपए तक तेजी, महीनेभर में बिगड़ा रसोई का बजट, देखें रेट

Dal Rice Price Hike: राज्य सरकार ने हाल ही में शक्कर की स्टॉकिंग पर कड़ाई करते हुए व्यापारियों के लिए सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 1000 क्विंटल कर दी है। सरकार के इस कदम से शक्कर के दामों में गिरावट आई है, लेकिन दूसरी ओर आम आदमी की रसोई पर महंगाई की भारी मार पड़ी है। त्योहारों से ठीक पहले दाल, चावल और गेहूं समेत रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अचानक तेजी आ गई है। 'पत्रिका' पड़ताल में सामने आया है कि बीते एक महीने में रसोई का बजट अचानक बिगड़ गया है। किराना सामान की कीमतों में आए इस अप्रत्याशित उछाल से आम ग्राहक ही नहीं, बल्कि थोक और खुदरा व्यापारी भी हैरान हैं।