जहां खसरा था ही नहीं, वहीं जमीन दर्ज कर दी! सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला आया सामने

लुंड्रा क्षेत्र के दर्रीडीह में भी जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक वर्ष 2018 में अंबिकापुर-सीतापुर मुख्य मार्ग पर चेंद्रा के पास अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूलन उरांव की करीब 9 एकड़ जमीन के अधिकार अभिलेख में छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि मिलते-जुलते नाम का फायदा उठाकर अब्दुल सत्तर पिता भूलन मियां के नाम जमीन दर्ज करा दी गई। मामले में अनुसूचित जनजाति की जमीन के हस्तांतरण से जुड़े नियमों को लेकर भी सवाल उठे हैं। वर्ष 2024 में शिकायत के बाद हुई जांच में कथित गड़बड़ी सामने आने की बात कही गई। इसके बाद जमीन को शासकीय मद में दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।