Chhattisgarh News: अफसरों को नहीं पता दाल-चावल की कीमत, सरकारी रिकार्ड में सस्ता, बाजार में महंगाई की आग

Prices of dal and rice in Chhattisgarh: सरकारी रिकाॅर्ड में दाल-चावल सस्ता है, लेकिन बाजार में खरीदने जाइए तो यही आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय की प्राइज मॉनिटरिंग सेल के रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ में चावल चिल्हर में 42.11 रुपए और दाल 121 रुपए किलो है, जबकि राजधानी के गोलबाजार में बाजार में चावल 60 से 80 और दाल 140 से 160 रुपए किलो में मिल रही है। जिला खाद्य विभाग की रिपोर्ट के बाद केंद्र की प्राइज मॉनिटरिंग सेल ने यह कीमतें बताई है, लेकिन बाजार में स्थिति इससे बिल्कुल अलग है।