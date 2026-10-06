6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh News: अफसरों को नहीं पता दाल-चावल की कीमत, सरकारी रिकार्ड में सस्ता, बाजार में महंगाई की आग

Chhattisgarh news: दाल-चावल की कीमतों को लेकर सरकारी रिकॉर्ड और बाजार के भाव में अंतर सामने आया है। रिकॉर्ड में कीमत कम है, जबकि बाजार में महंगे दाम से उपभोक्ता परेशान हैं।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 06, 2026

Chhattisgarh News

दाल-चावल की बढ़ती कीमत (photo Patrika)

Prices of dal and rice in Chhattisgarh: सरकारी रिकाॅर्ड में दाल-चावल सस्ता है, लेकिन बाजार में खरीदने जाइए तो यही आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय की प्राइज मॉनिटरिंग सेल के रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ में चावल चिल्हर में 42.11 रुपए और दाल 121 रुपए किलो है, जबकि राजधानी के गोलबाजार में बाजार में चावल 60 से 80 और दाल 140 से 160 रुपए किलो में मिल रही है। जिला खाद्य विभाग की रिपोर्ट के बाद केंद्र की प्राइज मॉनिटरिंग सेल ने यह कीमतें बताई है, लेकिन बाजार में स्थिति इससे बिल्कुल अलग है।

सरकारी आंकड़ों की हकीकत सामने आई

पत्रिका ने शहर के थोक और चिल्हर बाजार में पड़ताल की तो सरकारी आंकड़ों की हकीकत सामने आई। बाजार की हकीकत जानने के बजाय खाद्य विभाग के अफसर एसी कमरों में बैठकर आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इससे नुकसान आम जनता का हो रहा है, क्योंकि महंगाई के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के विभाग रोजमर्रा के सामानों की स्टॉकिंग पर लगाम लगाने को लेकर चुुप्पी साधे हुए हैं।

अब जमाखोरी पर केंद्र से आदेश का इंतजार

सब कुछ सामान्य स्थिति बताने के बाद अब खाद्य विभाग के अधिकारी जमाखोरी पर कार्रवाई के लिए केंद्र के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। चिल्हर व्यापारियों का कहना है कि जब अफसरों ने सब कुछ अच्छा बता दिया तो केंद्र से दिशा-निर्देश कैसे जारी होंगे। इससे नुकसान आम आदमी का हो रहा है, जिसे बाजार में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।

टमाटर को 36 रुपए बताया, बाजार में 50 से कम नहीं

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर की स्थिति में टमाटर की कीमतें प्रति किलो 36 रुपए हैं, जबकि बाजार में बेहतर क्वालिटी के टमाटर की कीमतें 50 से 60 रुपए किलो से कम नहीं है। इसी प्रकार रिपोर्ट में शक्कर प्रति किलो 56.38 रुपए बताया गया है, जबकि बाजार में यह 60 से |70 रुपए में मिल रही है।

क्रं. किराना सामान- सरकारी कीमत- बाजार की कीमत

  1. चावल- 42.11 - (50-80)
  2. दाल-121.44- (140-160)
  3. गेहू-34.89- (40-50)
  4. तेल- 186- (180-200)
  5. गुड़-60 - (60-70)
  6. टमाटर- 36.25 - (50-60)
  7. शक्कर- 56.38- (60-70)(नोट-केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मुताबिक प्राइज मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रिटेल की कीमतें,5 अक्टूबर की स्थिति में)

शक्कर पर और सख्ती, सरकार का बड़ा एक्शन!

  1. 15 अक्टूबर से नए स्टॉक नियम लागू
  2. कारोबारी 15 दिन से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे।
  3. अधिकतम स्टॉक सीमा 4000 क्विंटल से घटकर अब 1,000 क्विंटल

वर्जन…

टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजार पर नजर बनाए रखें। कीमतों का एक बार रिव्यू करवाना पडेगा। स्टॉक लिमिट को लेकर केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश मिलते ही बाजार में सख्ती बरतेंगे।

भूपेंद्र मिश्रा

खाद्य नियंत्रक, जिला प्रशासन

वर्जन…

दाल-चावल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। शक्कर के अलावा बाकी सामान में स्टॉकिंग को लेकर नया दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रेम पाहूजा

अध्यक्ष, डूमरतराई थोक व्यापारी कल्याण संघ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 11:54 am

Published on:

06 Oct 2026 11:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: अफसरों को नहीं पता दाल-चावल की कीमत, सरकारी रिकार्ड में सस्ता, बाजार में महंगाई की आग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bharatmala Project: अभनपुर में आकार ले रहा प्रदेश का सबसे बड़ा इंटरचेंज, तीन हाईवे होंगे कनेक्ट

Bharatmala Project
रायपुर

Raipur Transfer Breaking: नगर निगम में 11 अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी सूची

Raipur Transfer Breaking
रायपुर

Chhattisgarh Weather: मानसून की विदाई के साथ बदला मौसम का मिजाज, 15 दिन बाद पड़ने लगेगी गुलाबी ठंड

Chhattisgarh Weather
रायपुर

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 7 अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

CG Police Transfer
रायपुर

CM Sai Singapore Visit: छत्तीसगढ़ में बनेगा ग्लोबल मॉडल का इको-टूरिज्म, Mandai Reserve से सीखेंगे साय

CM Sai Singapore Visit
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.