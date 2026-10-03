जगदलपुर शहर की सीमा तक पहुंचे हिंसक जानवर के कदम, वन विभाग के अफसरों ने बढ़ाई निगरानी

Wild Animal Footprints: वन्य जीव शहर की सीमा तक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को शहर से लगे हाटगुड़ा के एक खेत में ङ्क्षहसक जानवर के पगमार्क दिखाई दिए। बड़े आकार के यह पगमार्क बाघ जैसे हिंसक जानवर के माने जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग अभी इसकी जांच कर रहा है। शुक्रवार सुबह हाटगुड़ा और धुरगुड़ा इलाके में मिले बड़े वन्यप्राणी के पगचिह्नों के निशान खेत गए एक किसान ने खेत के आसपास देखे और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी।