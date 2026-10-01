GI टैग में छत्तीसगढ़ पिछड़ा, बस्तर की इन खास चीजों की पहचान अब तक अटकी, देखें

GI Tag Chhattisgarh: बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी कला, जंगल और पारंपरिक उत्पादों से है। ढोकरा आर्ट, लौह, काष्ठ और चित्रकला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिलने से बस्तर को राष्ट्रीय पहचान जरूर मिली है, लेकिन जीआई टैग की दौड़ में छत्तीसगढ़ अब भी कई राज्यों से पीछे है। प्रदेश के हिस्से में अब तक महज 8 जीआई टैग आए हैं। इनमें चार बस्तर की पारंपरिक कला से जुड़े हैं। दूसरी ओर बस्तर की हल्दी, तिखूर, इमली समेत कई ऐसे उत्पाद हैं, जिनकी पहचान सदियों पुरानी है, लेकिन उन्हें जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया अब भी अटकी हुई है।