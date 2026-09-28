बस्तर में जल प्रलय: पत्रिका टीम ने बोट से पहुंचकर 500 ग्रामीणों को राहत शिविरों तक पहुंचाया

शुरुआत में ग्रामीण सामान और आशियाने के मोह में गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे संकट के समय 'पत्रिका' की टीम मोटरबोट से लाइफ जैकेट पहनकर प्रभावित इलाकों में पहुंची। टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर न केवल लोगों को बढ़ते खतरे के प्रति समझाया, बल्कि उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 500 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया और उन्हें भोजन व पेयजल का वितरण किया गया। ग्रामीणों को यह समझाना सबसे कठिन चुनौती थी कि घर दोबारा बन सकता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। आखिरकार बढ़ते पानी के बीच ग्रामीणों ने सुरक्षा का रास्ता चुना।