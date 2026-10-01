Bastar Olympics 2026: बस्तर ओलंपिक को लेकर मंत्री कश्यप का बयान, बोले- इस बार पंजीयन का नया आंकड़ा बनेगा

Bastar Olympics 2026: बस्तर ओलंपिक 2026 के तीसरे संस्करण के लिए 1 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हो गया है। खिलाड़ी 30 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आयोजन को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि बस्तर के युवाओं और खिलाड़ियों में इस बार काफी उत्साह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार बस्तर ओलंपिक में पिछले दोनों संस्करणों की तुलना में ज्यादा खिलाड़ी पंजीयन कराएंगे।बस्तर ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी। पहले संस्करण में करीब 1.65 लाख खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। वर्ष 2025 में दूसरे संस्करण में यह संख्या बढ़कर 3.91 लाख तक पहुंच गई। अब तीसरे संस्करण में भागीदारी का नया आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है।