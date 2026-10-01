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जगदलपुर

Bastar Olympics 2026: बस्तर ओलंपिक को लेकर मंत्री कश्यप का बयान, बोले- इस बार पंजीयन का नया आंकड़ा बनेगा

Kedar Kashyap statement: बस्तर ओलंपिक 2026 के लिए 1 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हो गया है। मंत्री केदार कश्यप ने खिलाड़ियों में उत्साह बताते हुए इस बार पंजीयन का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद जताई।
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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2026

Bastar Olympics 2026

बस्तर ओलंपिक को लेकर मंत्री कश्यप का बयान (Photo Source- Patrika Create)

Bastar Olympics 2026: बस्तर ओलंपिक 2026 के तीसरे संस्करण के लिए 1 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हो गया है। खिलाड़ी 30 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आयोजन को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि बस्तर के युवाओं और खिलाड़ियों में इस बार काफी उत्साह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार बस्तर ओलंपिक में पिछले दोनों संस्करणों की तुलना में ज्यादा खिलाड़ी पंजीयन कराएंगे।बस्तर ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी। पहले संस्करण में करीब 1.65 लाख खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। वर्ष 2025 में दूसरे संस्करण में यह संख्या बढ़कर 3.91 लाख तक पहुंच गई। अब तीसरे संस्करण में भागीदारी का नया आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है।

Bastar sports event: मंत्री कश्यप बोले- इस बार टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर ओलंपिक को लेकर युवाओं में लगातार उत्साह बढ़ रहा है। उनके मुताबिक पहले आयोजन में 1 लाख 65 हजार और दूसरे आयोजन में 3 लाख 91 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। इस बार खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए पिछला आंकड़ा पार होने की उम्मीद है। उन्होंने बस्तर ओलंपिक के इस संस्करण को खास बताते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र में खेलों के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

1 से 30 अक्टूबर तक होगा पंजीयन

बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हुई है और 30 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में प्रतियोगिताएं अलग-अलग स्तरों पर आयोजित की जाएंगी। विकासखंड स्तर की प्रतियोगिताएं 1 से 13 नवंबर तक प्रस्तावित हैं। इसके बाद 16 से 25 नवंबर तक जिला स्तर की स्पर्धाएं होंगी। संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी।

11 खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

बस्तर ओलंपिक में अलग-अलग खेलों को शामिल किया गया है। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के साथ लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और 4×100 मीटर रिले जैसी स्पर्धाएं होंगी। इसके अलावा तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल में भी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हॉकी और वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं सीधे जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी। सीनियर महिला वर्ग में रस्साकसी को प्रदर्शनात्मक खेल के तौर पर शामिल किया गया है।

जूनियर और सीनियर वर्ग में होंगे मुकाबले

इस आयोजन में अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष के बालक-बालिकाएं हिस्सा ले सकेंगे। वहीं सीनियर वर्ग में महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। इससे बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

बस्तर ओलंपिक के पिछले दो संस्करणों में खिलाड़ियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2024 में हुए पहले संस्करण में 1.65 लाख खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी। इसके बाद 2025 के दूसरे संस्करण में 3.91 लाख खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। पहले और दूसरे संस्करण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया गया। दोनों आयोजनों के प्रदर्शन के आधार पर कुल 31 खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन के रूप में चिन्हित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

खेल के जरिए युवाओं को मंच देने की कोशिश

बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को खेलों से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को प्रतियोगितात्मक मंच उपलब्ध कराना है। आयोजन में बस्तर संभाग के सात जिलों के खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। तीसरे संस्करण के लिए पंजीयन शुरू होने के साथ ही अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस बार कितने खिलाड़ी प्रतियोगिता से जुड़ते हैं और क्या पंजीयन का आंकड़ा पिछले साल के 3.91 लाख से आगे जाता है।

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Updated on:

01 Oct 2026 07:28 pm

Published on:

01 Oct 2026 07:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar Olympics 2026: बस्तर ओलंपिक को लेकर मंत्री कश्यप का बयान, बोले- इस बार पंजीयन का नया आंकड़ा बनेगा

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