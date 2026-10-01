Electricity Workers Rescue: बाढ़ के बीच ‘कर्मवीर’ बने बिजलीकर्मी, सीने तक पानी में उतरकर बहाल की बिजली सेवा

बाढ़ से क्षतिग्रस्त या अत्यधिक गीले कच्चे मकानों में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फिलहाल बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। स्थिति सुरक्षित होने और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही इन्हें दोबारा जोड़ा जाएगा। बाढ़ के बीच विद्युतकर्मियों की यह मुस्तैदी बताती है कि आपदा के समय जरूरी सेवाओं को बहाल रखना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। पानी के बीच लगातार काम कर कर्मचारियों ने प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था को सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।