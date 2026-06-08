बारिश में घूमना है? छत्तीसगढ़ के ये 5 Tourist Spot बना देंगे आपका ट्रिप यादगार, खूबसूरती देख भूल जाएंगे हिल स्टेशन

Chhattisgarh 5 Famous Tourist Spot: मानसून का मौसम प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। बारिश की फुहारें, पहाड़ों पर छाए बादल, हरियाली से लदे जंगल और उफनते झरने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ भी मानसून में एक अलग ही रंग में नजर आता है। राज्य के कई पर्यटन स्थल बारिश के मौसम में अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। यदि आप भी इस मानसून कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के ये पर्यटन स्थल आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।