बारिश में घूमना है? छत्तीसगढ़ के ये 5 Tourist Spot बना देंगे आपका ट्रिप यादगार, खूबसूरती देख भूल जाएंगे हिल स्टेशन

Chhattisgarh 5 Famous Tourist Spot(photo-patrika)
Chhattisgarh 5 Famous Tourist Spot: मानसून का मौसम प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। बारिश की फुहारें, पहाड़ों पर छाए बादल, हरियाली से लदे जंगल और उफनते झरने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ भी मानसून में एक अलग ही रंग में नजर आता है। राज्य के कई पर्यटन स्थल बारिश के मौसम में अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। यदि आप भी इस मानसून कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के ये पर्यटन स्थल आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
बस्तर जिले में स्थित चित्रकोट जलप्रपात मानसून के दौरान अपने सबसे भव्य स्वरूप में दिखाई देता है। जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना इंद्रावती नदी पर बना है और इसकी चौड़ाई तथा जलधारा के कारण इसे "भारत का नियाग्रा" कहा जाता है। बारिश के दिनों में जब इंद्रावती नदी उफान पर होती है, तब झरने का विशाल रूप पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य बेहद आकर्षक होता है।
तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। लगभग 300 फीट की ऊंचाई से सीढ़ीनुमा रूप में गिरता यह झरना मानसून में और भी मनमोहक हो जाता है। घने जंगल, ठंडी हवाएं और झरने की गूंज यहां आने वालों को प्रकृति के बेहद करीब ले जाती है। यह स्थान फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए भी पसंदीदा माना जाता है।
सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट को "छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत" कहा जाता है। मानसून के दौरान यहां की हरी-भरी घाटियां, बादलों से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं किसी हिल स्टेशन का अहसास कराती हैं। मैनपाट में पर्यटक टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, उल्टा पानी और तिब्बती बस्तियों का भी आनंद ले सकते हैं। बारिश के मौसम में यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है।
चिल्फी घाटी मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। घुमावदार सड़कें, पहाड़ों पर फैली हरियाली और बादलों का मनमोहक नजारा इसे मानसून का परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को बार-बार आने के लिए मजबूर कर देता है।
भोरमदेव मंदिर अपनी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पास स्थित रानीदहरा जलप्रपात मानसून में पूरी खूबसूरती के साथ बहता नजर आता है। यह स्थान उन पर्यटकों के लिए आदर्श है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक साथ आनंद लेना चाहते हैं।
मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करें।
झरनों और नदी किनारों पर सुरक्षा नियमों का पालन करें।
फिसलन वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें।
प्लास्टिक और कचरा फैलाने से बचें।
स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सौंदर्य बारिश के मौसम में अपने चरम पर पहुंच जाता है। झरनों का उफान, पहाड़ियों पर बिछी हरियाली और बादलों की चादर यहां के पर्यटन स्थलों को और भी आकर्षक बना देती है। यदि आप मानसून में प्रकृति के करीब कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के ये स्थान आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना सकते हैं।
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