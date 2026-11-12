छत्तीसगढ़ में कबरा हाथी का आतंक जारी! रात में महिला को कुचला, 6 महीने में 18 लोगों को उतारा मौत के घाट, स्कूल बंद

कबरा हाथी पिछले छह महीनों में 18 लोगों की जान ले चुका है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण वन विभाग के सामने इस हाथी को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बन गया है। दीपावली की रात भी इस हाथी ने दो ग्रामीणों को मार डाला था। वहीं, दो दिन पहले कंदरई इलाके में मेहमानी से लौट रहे तुरीपतरा निवासी 66 वर्षीय विशुन राम को भी हाथी ने कुचलकर मार दिया था। लगातार हो रही मौतों को देखते हुए सरगुजा एलीफेंट प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने हाथी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसे रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव भेजा था।इसके लिए सरगुजा एलीफेंट प्रोजेक्ट के CCF ने PCCF वन्यप्राणी छत्तीसगढ़ से अनुमति मांगी थी। बुधवार देर शाम PCCF वन्यप्राणी ने आदेश जारी कर हाथी को ट्रैंकुलाइज यानी बेहोश करके रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति दे दी।