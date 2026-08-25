Raipur News: असली नोट को काला करके रखते, फिर उसी को केमिकल में डालकर दिखाते थे ठग, अब रामायण की तलाश

केमिकल में डूबते ही काला रंग निकल जाता था और असली नोट फिर दिखता था। इसे ही काले पेपर से असली नोट बनाना बताते थे। इसके बाद केमिकल, पेपर आदि अमरीका से लाने के नाम पर पीडि़तों से रकम ली जाती थी। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने इस गिरोह के सरगना ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ योगी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उर्फ कैप्टन उर्फ शेट्टी उर्फ रेड्डी तथा मनोज कुमार श्रीवास्तव उर्फ बड़े सर सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में अभिषेक उर्फ रामायण की तलाश है। बताया जाता है कि इन सबके ऊपर अभिषेक है। आरोपियों ने बालोद के कारोबारी को रायपुर बुलाकर करीब सवा करोड़ की ठगी की थी। आरोपियों ने 100 से अधिक लोगों से करोड़ों ठगे हैं।