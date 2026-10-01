Raipur Vegetable Price: बारिश से सब्जियों के बढ़े दाम, टमाटर-धनिया की कीमतों में लगी आग, जानें आज के भाव

Vegetable prices: लगातार बारिश ने प्रदेश में सब्जियों की फसल का गणित बिगाड़ दिया है। कई जिलों में बाडि़यों, खेतों में पानी भरने से जून-जुलाई में लगाई गई सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसका असर अब बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। आवक घटने से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले फेस्टिव सीजन में भी महंगाई का असर बने रहने की आशंका है। किसानों के मुताबिक नई फसल के लिए अभी इंतजार करना होगा। अक्टूबर में लगने वाली कई सब्जियों की फसल जनवरी-फरवरी तक तैयार होगी।