रायपुर के इन दो वार्डों के लोगों को 48 घंटे में घर खाली करने का नोटिस, बनाया जाएगा विधायक कॉलोनी, बढ़ा विवाद

नकटी में पुलिस-ग्रामीण आमने-सामने ( Photo - patrika )
Raipur News: रायपुर जिले के माना इलाके के ग्राम नकटी के दो वार्ड को उजाड़ने की तैयारी है। इसे सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर प्रशासन ने ग्रामीणों को नोटिस जारी करके खाली करने का आदेश दिया है। पिछले कई साल से ग्रामीण यहां रह रहे हैं। यह जमीन नकटी गांव का ही हिस्सा है। इसमें कई पीएम आवास भी बन चुके हैं। अब इसे प्रशासन खाली करवा रहा है।
शुक्रवार को मोहर्रम की छुट्टी होने के बावजूद राजस्व अमला पुलिस बल के साथ रात करीब 8 बजे नकटी गांव पहुंचा। इसके बाद वार्ड 16 और 17 में रहने वाले ग्रामीणों के घरों में बेदखली नोटिस चस्पा करने लगे। ( Chhattisgarh News ) इसका ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को अवैध कब्जा करना बताते हुए बेदखली नोटिस जारी किया था। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती हटाने का प्रयास भी हुआ। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई से पीछे हट गया। अब फिर ग्रामीणों को हटाने की तैयारी है।
ग्राम नकटी के वार्ड नंबर 16 और 17 में 48 घर बने हैं। यह हिस्सा गांव के निस्तारी के लिए था। इसमें ग्रामीण बसते चले गए। बाद में इसे गांव का ही हिस्सा बना दिया गया। इसमें कई पीएम आवास बन गए हैं। विधायक कॉलोनी बनाने के लिए जो प्लान बनाया गया है, उसमें इन दोनों वार्डों की जमीन को भी शामिल किया गया है। प्रशासन इसे अवैध कब्जा बताते हुए हटा रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों का दावा है कि यह अवैध कब्जा नहीं है। फिलहाल नोटिस मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप है। कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है।
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