रायपुर के इन दो वार्डों के लोगों को 48 घंटे में घर खाली करने का नोटिस, बनाया जाएगा विधायक कॉलोनी, बढ़ा विवाद

शुक्रवार को मोहर्रम की छुट्टी होने के बावजूद राजस्व अमला पुलिस बल के साथ रात करीब 8 बजे नकटी गांव पहुंचा। इसके बाद वार्ड 16 और 17 में रहने वाले ग्रामीणों के घरों में बेदखली नोटिस चस्पा करने लगे। ( Chhattisgarh News ) इसका ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को अवैध कब्जा करना बताते हुए बेदखली नोटिस जारी किया था। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती हटाने का प्रयास भी हुआ। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई से पीछे हट गया। अब फिर ग्रामीणों को हटाने की तैयारी है।