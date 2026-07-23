छत्तीसगढ़ में 45 लाख गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हुआ रिन्यू, सबसे ज्यादा दोपहिया चालक लापरवाह

मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए कम से कम 'थर्ड-पार्टी बीमा' होना बेहद अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना, बार-बार उल्लंघन पर 10000 रुपए तक का जुर्माना या सजा का प्रावधान। बीमा समाप्त होने पर किसी भी कानूनी अड़चन और भारी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन तुरंत रिन्यू कराया जा सकता है।