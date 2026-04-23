CG News: फीस बकाया पर बच्चों को परीक्षा से रोका, भाई-बहन हुए वंचित, जांच में सच आया सामने

शिकायतकर्ता ग्राम मेहंदी निवासी चंद्रभूषण बंजारे के मुताबिक, साइनिंग स्टॉर पब्लिक स्कूल रींवापार राहौद में उनका पुत्र मीतराम बंजारे कक्षा चौथी और पुत्री आराध्या बंजारे कक्षा पहली में अध्ययनरत हैं। 18 अप्रैल 2026 को दोनों कक्षा का अंतिम पेपर था। दोनों बच्चे परीक्षा दिला रहे थे तभी रानी मिस द्वारा बच्चों से उनका पेपर छीन लिया गया और शुल्क भरने के लिए मोबाइल फोन से बात कराने कहा लेकिन बात नहीं हुई तो बच्चों को पेपर वापस ही नहीं किया।