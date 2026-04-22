CG News: एग्जाम से ठीक पहले घोटाले पर पर्दा? वसूली कांड में विभाग की भूमिका पर उठे सवाल, जानें पूरा मामला

घोटाला (photo-unsplash)
CG News: नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों की वसूली के मामले में खुलासे के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती हलचल के बाद विभाग अब मामले को जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा में महज दो दिन शेष हैं, लेकिन अब तक वसूली करने वाले कथित लोगों तक विभाग की जांच नहीं पहुंच पाई है।
परीक्षा में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। ऐसे में यदि समय रहते जांच पूरी नहीं होती, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आरोप सही हैं, तो बिना कार्रवाई के परीक्षा कराना ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। साथ ही उनका कहना है कि विभाग की ओर से बार-बार ’’जांच की जा रही है’’ कहकर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सख्त कदम नहीं दिख रहा। इसका साफ मतलब है कि मामले को धीरे-धीरे ठंडा करने की कोशिश की जा रही।
मामले के सामने आने के बाद विभाग ने जांच की बात जरूर कही, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। न ही किसी संदिग्ध कर्मचारी से पूछताछ की पुष्टि हुई है और न ही वसूली नेटवर्क तक पहुंचने के संकेत मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग जानबूझकर कार्रवाई टाल रहा है?
इस पूरे मामले में अब अभ्यर्थियों का सब्र जवाब देता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर लीपापोती कर रही है ऐसे में अब उनसे इमानदारी की उम्मीद करना बेमानी होगा। इसलिए अब कलेक्टर से इसकी शिकायत की जाएगी तब जाकर मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। ऐसे समय में विभाग को चाहिए था कि जल्द मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करती जिससे विश्वास बढ़ता। लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
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