CG News: एग्जाम से ठीक पहले घोटाले पर पर्दा? वसूली कांड में विभाग की भूमिका पर उठे सवाल, जानें पूरा मामला

परीक्षा में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। ऐसे में यदि समय रहते जांच पूरी नहीं होती, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आरोप सही हैं, तो बिना कार्रवाई के परीक्षा कराना ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। साथ ही उनका कहना है कि विभाग की ओर से बार-बार ’’जांच की जा रही है’’ कहकर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सख्त कदम नहीं दिख रहा। इसका साफ मतलब है कि मामले को धीरे-धीरे ठंडा करने की कोशिश की जा रही।