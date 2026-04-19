Bastar Ration Crisis: ‘एकमुश्त राशन’ का वादा टूटा, 1.75 लाख परिवारों को नहीं मिला पूरा अनाज

Bastar Ration Crisis: सरकार की ओर से तीन महीने का राशन एकमुश्त देने की घोषणा बस्तर जिले में जमीनी स्तर पर विफल होती नजर आ रही है। लगभग 1.75 लाख हितग्राही परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना तो दूर, उन्हें एक महीने का राशन पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जिले की 485 राशन दुकानों में से करीब 300 दुकानों तक ही आंशिक भंडारण पहुंच पाया है।