19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CMHO Recruitment Scam: CMHO दफ्तर में नौकरी का ‘रेट कार्ड’! 2 लाख दो और जॉब लो- बड़ा खुलासा

CMHO office recruitment controversy: स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। CMHO कार्यालय में थर्ड और फोर्थ क्लास नौकरी के लिए 2 लाख रुपये तक मांगने और ‘सेटिंग’ से नौकरी दिलाने के दावों का खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 19, 2026

CMHO दफ्तर में नौकरी देने का स्कैम (photo source- Patrika)

CMHO दफ्तर में नौकरी देने का स्कैम (photo source- Patrika)

CMHO Recruitment Scam: जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया है कि थर्ड और फोर्थ क्लास की नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों से 2 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है और बदले में ‘पक्की नौकरी’ दिलाने का दावा किया जा रहा है। इस मामले में पत्रिका ने एक कर्मचारी से अभ्यर्थी बनकर बात भी कि जिसमें सामने आई बातचीत में भर्ती प्रक्रिया को लेकर ‘सेटिंग’ की बात कही जा रही है।

CMHO Recruitment Scam: बातचीत में खुला ‘रेट कार्ड’

सीएमएचओ कार्यालय से जुड़े एक कर्मचारी के साथ हुई बातचीत में साफ तौर पर कहा गया कि ’’2 लाख रुपए दो, किसी भी वर्ग के हो नौकरी लग जाएगी।’’ बातचीत में यह भी दावा किया गया कि परीक्षा से लेकर मेरिट लिस्ट में नाम लाने और नियुक्ति आदेश जारी होने तक पूरी प्रक्रिया ‘मैनेज’ कर ली जाएगी। कर्मचारी ने यह भी कहा कि बहुत लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, जल्दी बताओ तो सीट बुक करवा देंगे। यहां तक कि कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी पैसे के दम पर चयन सूची में शामिल कराने की बात कही गई।

ऊपर तक पैसा देने’ की बात भी आई सामने

बातचीत में यह भी कहा गया कि यह पैसा ’’ऊपर तक देना पड़ता है’’, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामला केवल एक स्तर तक सीमित नहीं हो सकता। हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नौकरी के नाम पर इस तरह के लेन-देन को युवाओं के भविष्य से सीधे खिलवाड़ हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि योग्य बेरोजगारों के साथ न्याय हो।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

नौकरी के नाम पर इस तरह के कथित लेन-देन के दावे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ माने जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में भरोसा कायम रह सके। दरअसल यह भर्ती दिसंबर 2025 में निकाली गई थी। इसमें तीसरे क्लास की भर्ती हाल में ही पात्रता सूची जारी की गई है। अब इनका लिखित परीक्षा 23 और 24 अप्रेल को होगा। वहीं चौथे श्रेणी के लिए सीधे मेरिट लिस्ट जारी होगी उसी के आधार पर ही लोगों की भर्ती होगी।

CMHO Recruitment Scam: बातचीत के कुछ अंश

नौकरी का क्या जुगाड़ है?

’’डन करना है या नहीं? कितने लोग हैं आपके पास?
कैटगिरी का तो कुछ समस्या नहीं आएगा ना?

’’2 लाख दो, किसी भी वर्ग का हो, नौकरी पक्की समझो।’’ 25 से 50 हजार तक की सैलरी रहेगी । पेपर से लेकर मेरिट लिस्ट तक सब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।

कब तक पैसा देना है…कल तक तो बहुत जल्दी है ?

कल तक दे दें। ’’बहुत लोग लाइन में हैं, ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। जल्दी बताओ, सीट बुक करवा दूंगा।’’ ’’मेरे ऊपर विश्वास रखो, नाम

लिस्ट में लाना हमारी जिम्मेदारी है।’’

पैसा ज्यादा है…मुश्किल हो रहा व्यवस्था करने में?
’’ऊपर तक पैसा जाता है… सबको देना पड़ता है।’’ पैसा तो पूरा देना होगा। वह भी जल्द।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CMHO Recruitment Scam: CMHO दफ्तर में नौकरी का ‘रेट कार्ड’! 2 लाख दो और जॉब लो- बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bastar Ration Crisis: ‘एकमुश्त राशन’ का वादा टूटा, 1.75 लाख परिवारों को नहीं मिला पूरा अनाज

एकुश्त राशन का वादा अब तक अधूरा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

BPCL Employee Suicide: BPCL कर्मचारी ने किया सुसाइड, बंद कमरे से मिला खून से लथपथ शव

BPCL कर्मचारी ने नस काटकर दी जान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Road Accident: इन तीन जिलों में भीषण एक्सिडेंट, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

भीषण एक्सिडेंट (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Naxal Free Bastar: बस्तर के 12 अबूझमाड़ गांवों में पहली बार पहुंचा प्रशासन, विकास का मास्टर प्लान लागू

विकास का मास्टर प्लान लागू (photo source- Patrika)
जगदलपुर

EV Demand Increase: महंगे पेट्रोल-डीजल से बदली लोगों की पसंद, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी मांग

महंगे पेट्रोल ने बदली लोगों की पसंद (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.