CMHO Recruitment Scam: CMHO दफ्तर में नौकरी का ‘रेट कार्ड’! 2 लाख दो और जॉब लो- बड़ा खुलासा

सीएमएचओ कार्यालय से जुड़े एक कर्मचारी के साथ हुई बातचीत में साफ तौर पर कहा गया कि ’’2 लाख रुपए दो, किसी भी वर्ग के हो नौकरी लग जाएगी।’’ बातचीत में यह भी दावा किया गया कि परीक्षा से लेकर मेरिट लिस्ट में नाम लाने और नियुक्ति आदेश जारी होने तक पूरी प्रक्रिया ‘मैनेज’ कर ली जाएगी। कर्मचारी ने यह भी कहा कि बहुत लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, जल्दी बताओ तो सीट बुक करवा देंगे। यहां तक कि कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी पैसे के दम पर चयन सूची में शामिल कराने की बात कही गई।