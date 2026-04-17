CG Road Accident: इन तीन जिलों में भीषण एक्सिडेंट, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

National Highway 30 पर तेज रफ्तार का कहर सबसे भयावह रूप में सामने आया। यहां एक माजदा वाहन और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि माजदा में सवार मजदूर वाहन के अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद घायलों और शवों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए।