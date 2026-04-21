Tendu Leaf Collection: बस्तर में ‘हरा सोना’ संग्रहण शुरू, 1 अरब से ज्यादा आय की उम्मीद

सीसीएफ आलोक तिवारी ने बताया कि बीते वर्ष से राज्य सरकार तेंदूपत्ता की खरीदी स्वयं कर रही है। इसके लिए खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वन विभाग द्वारा 75 समिति और 1710 फड़ तैयार कर चुका है। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को पहले की तरह ही सहूलियत मिलेगी और आसानी से अपना तेंदूपत्ता बेच सकेंगे। वन विभाग ने भुगतान व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिले, इसके लिए संग्राहक कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है।