21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Tendu Leaf Collection: बस्तर में ‘हरा सोना’ संग्रहण शुरू, 1 अरब से ज्यादा आय की उम्मीद

Tendu Leaf Collection: बस्तर जिले में तेंदूपत्ता (हरा सोना) संग्रहण शुरू हो गया है। अच्छे मौसम के चलते संग्राहकों में उत्साह है और वन विभाग ने 75 समितियों व 1710 से अधिक फड़ों के साथ खरीदी की पूरी तैयारी कर ली है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 21, 2026

बस्तर में हरा सोना का संग्रहण शुरू (photo source- Patrika)

बस्तर में हरा सोना का संग्रहण शुरू (photo source- Patrika)

Tendu Leaf Collection: हरा सोना के नाम से मशहूर तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया। बस्तर वृत्त के चार जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में इसके लिए वन विभाग पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। मौसम में गर्मी को देखते हुए इस वर्ष अच्छे क्वालिटी के तेंदूपत्ता मिलने की संभावना है।

वन विभाग के अनुसार बस्तर में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य 20 अप्रैल से शुरू होकर पूरे मई तक चलेगा। ऐसे में अगर मौसम मेहरबान रहा तो समय रहते लक्ष्य पूरा हो सकता है। वन विभाग के अनुसार इस वर्ष बस्तर को 2 लाख 70 हजार 600 मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदी का लक्ष्य मिला है। इनमें सबसे ज्यादा संग्रहण की उम्मीद बीजापुर जिले से की जा रही है, जहां अच्छी पैदावार होती हैं।

Tendu Leaf Collection: हरा सोना के रूप में मशहूर तेंदूपत्ता

बस्तर में तेंदूपत्ता को हरा सोना से भी अधिक कीमती माना जाता है। यही वजह है कि संग्राहक तेंदूपत्ता को सहेजने के लिए पूरे परिवार के साथ जुटा रहता है। इसके पत्तों को तोडक़र सुखाने के बाद 50-50 पत्ते का गड्डी बनाते हैं। इसके एक हजार गड्डियों को मिलाकर एक मानक बोरा बनाते हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद बिना लेवी वसूली के इस बार तेंदूपत्ता सीजन केवल खरीदी नहीं, बल्कि बस्तर के वनांचल में रोजगार, आय और उम्मीदों का नया दौर लेकर आने वाला है।

एक अरब से अधिक राशि मिलने के संकेत

राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5 हजार 500 रूपए दे रही है। इस वर्ष बस्तर संभाग में इस वर्ष 2 लाख 70 हजार 600 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा है। अगर मौसम अच्छा रहा और तेंदूपत्ता संग्राहकों द्वारा यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाता है तो इस साल बस्तर में करीब एक अरब रूपये से ज्यादा का भुगतान होने का अनुमान है। इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि लक्ष्य पूरा होने पर बस्तर के संग्राहकों को 1,48, 8300000 रूपए मिल सकता है।

Tendu Leaf Collection: वन विभाग द्वारा खरीदी की तैयारी पूरी

सीसीएफ आलोक तिवारी ने बताया कि बीते वर्ष से राज्य सरकार तेंदूपत्ता की खरीदी स्वयं कर रही है। इसके लिए खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वन विभाग द्वारा 75 समिति और 1710 फड़ तैयार कर चुका है। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को पहले की तरह ही सहूलियत मिलेगी और आसानी से अपना तेंदूपत्ता बेच सकेंगे। वन विभाग ने भुगतान व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिले, इसके लिए संग्राहक कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 10:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Tendu Leaf Collection: बस्तर में ‘हरा सोना’ संग्रहण शुरू, 1 अरब से ज्यादा आय की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Panchayat by-elections: पंचायत उपचुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक टीम पूरी तरह सक्रिय

पंचायत उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Ration Crisis: ‘एकमुश्त राशन’ का वादा टूटा, 1.75 लाख परिवारों को नहीं मिला पूरा अनाज

एकुश्त राशन का वादा अब तक अधूरा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CMHO Recruitment Scam: CMHO दफ्तर में नौकरी का ‘रेट कार्ड’! 2 लाख दो और जॉब लो- बड़ा खुलासा

CMHO दफ्तर में नौकरी देने का स्कैम (photo source- Patrika)
जगदलपुर

BPCL Employee Suicide: BPCL कर्मचारी ने किया सुसाइड, बंद कमरे से मिला खून से लथपथ शव

BPCL कर्मचारी ने नस काटकर दी जान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Road Accident: इन तीन जिलों में भीषण एक्सिडेंट, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

भीषण एक्सिडेंट (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.