CG News: परीक्षा या मजाक? घटिया प्रश्न-पत्र से परेशान 5वीं के छात्र… एक ओर लिखो, दूसरी तरफ पढ़ो

उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय केंद्रीकृत प्राथमिक परीक्षा 2026में पर्यवेक्षक हस्ताक्षर के लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों के उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बच्चे चाहकर भी सिस्टमेटिकली गणित हल नहीं कर पाए, बच्चों के साथ नाइंसाफी है। प्रश्नपत्र निर्माण में ब्लू प्रिंट औचित्यहीन है। कभी इस परीक्षा को केंद्रीकृत प्राथमिक परीक्षा, कभी प्राथमिक पात्रता परीक्षा, कभी प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा अलग-अलग नाम से संबोधन किया। उत्तर पुस्तिका पैकिंग में भी विभिन्न दिशा-निर्देश दिए। कुल मिलाकर विभाग मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता वर्ष में बजट अनुरूप कार्य करने में असफल रहा है।