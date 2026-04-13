रेत माफियाओं का हमला! कार्रवाई करने पहुंचे वनकर्मियों को घेरकर पीटा, दो की हालात गंभीर

प्राथमिक उपचार के बाद अभिषेक बर्मन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार और डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी हुई है।