Bilaspur Train Incident: चलती मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, कपलिंग टूटने से 25 डिब्बे हुए अलग, रेलवे में मचा हड़कंप

मनेंद्रगढ़ में बड़ा रेल हादसा! मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे, मची खलबली, देखें Video- छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से रेलवे से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। शनिवार को दर्रीटोला से टाईगर हिल्स जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई… पूरी खबर पढ़े