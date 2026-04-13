Bilaspur Train Incident: चलती मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, कपलिंग टूटने से 25 डिब्बे हुए अलग, रेलवे में मचा हड़कंप

चलती मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur Train Incident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन पर एक गंभीर रेल हादसा होते-होते टल गया। रविवार शाम पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी अचानक दो हिस्सों में बंट गई, जिससे रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, अनूपपुर की ओर जा रही इस मालगाड़ी की कपलिंग अचानक टूट गई। यह घटना पेंड्रारोड और वेंकटनगर स्टेशन के बीच खैरझीटी बैरियर के पास हुई। कपलिंग टूटते ही इंजन से जुड़े करीब 25 डिब्बे अलग होकर पीछे ही छूट गए, जबकि इंजन आगे बढ़ता रहा। इस अप्रत्याशित घटना से स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी, लेकिन समय रहते लोको पायलट की सतर्कता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया।
बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने जैसे ही गड़बड़ी महसूस की, तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। उनकी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के चलते ट्रेन को नियंत्रित कर लिया गया, वरना पीछे छूटे डिब्बों के कारण बड़ा हादसा हो सकता था, जिसमें जन-धन की हानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने हालात का जायजा लेकर आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद अलग हुए डिब्बों को सुरक्षित तरीके से दोबारा जोड़ा गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कपलिंग टूटने के असली कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
फिलहाल, मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद मालगाड़ी को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है और इस रेल मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पटरी से उतरी मालगाड़ी, देखें घटना का वीडियो- रायपुर रेलवे स्टेशन के ठीक पहले मालगाड़ी के दो रैक पटरी से उतर गए। सुबह करीब सात बजे घटित घटना से दो ट्रेक पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ट्रेनों को प्लेटफार्म पांच और छह से डायवर्ट कर चलाया जा रहा है… पूरी खबर पढ़े
मनेंद्रगढ़ में बड़ा रेल हादसा! मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे, मची खलबली, देखें Video- छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से रेलवे से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। शनिवार को दर्रीटोला से टाईगर हिल्स जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई… पूरी खबर पढ़े
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