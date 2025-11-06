Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

लालखदान रेल हादसे ने तोड़ी कई परिवारों की कमर, घायल पति-बेटा अस्पताल में, पत्नी की आंखों में सिर्फ सवाल- अब घर कैसे चलेगा?

Bilaspur Train Accident: रोजी-रोटी की तलाश में निकले थे, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी उलट गई। मंगलवार शाम लालखदान के पास कोरबा मेमू ट्रेन के मालगाड़ी से भिडऩे के बाद मलबे और चीखों के बीच कई परिवारों की उम्मीदें दम तोड़ गईं।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 06, 2025

पति-बेटा गंभीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पति-बेटा गंभीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Train Accident: रोजी-रोटी की तलाश में निकले थे, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी उलट गई। मंगलवार शाम लालखदान के पास कोरबा मेमू ट्रेन के मालगाड़ी से भिडऩे के बाद मलबे और चीखों के बीच कई परिवारों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हादसे में घायल हुए वे लोग अब सिम्स और रेलवे अस्पताल में पड़े हैं। शरीर पर पट्टियां, आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल- अब घर कैसे चलेगा…?

ग्राम परसदा के दिव्यांग छउरा भास्कर ने रोते हुए बताया कि वे अपनी पत्नी जयकुमारी और 7 वर्षीय बेटे राज के साथ खाने-कमाने के लिए पुणे जा रहे थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ… सब कुछ बिखर गया। डिब्बे के टुकड़े मेरे ऊपर गिरे। पैर तो पहले से काम नहीं करता था, अब हाथ भी नहीं उठ रहा, सिसकते हुए बोले छउरा ‘‘अब उनका बेटा रेलवे अस्पताल में भर्ती है और पत्नी जयकुमारी की आंखों में बेबसी है। वह कहती हैं 'पति और बेटा दोनों घायल हैं, मैं अकेले कैसे कमाऊं? घर कैसे चलेगा?'

अब कौन कमाएगा?

इसी तरह परसदा के 55 वर्षीय शत्रुघ्न भास्कर और उनकी पत्नी मथुरा बाई भी हादसे में घायल हैं। शत्रुघ्न के सिर में गहरी चोट है, जबकि मथुरा बाई की कमर जवाब दे चुकी है। शत्रुघ्र का कहना है कि 'हम दोनों ही बिस्तर पर हैं। अब कौन कमाएगा? किससे मदद मांगें?' हादसे ने इन परिवारों की रोटी छीन ली, उम्मीदें तोड़ दीं। वे जिन पटरियों पर भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, अब वहीं ज़िंदगी की पटरी थम गई है।

ये भी पढ़ें

कोई मां को ढूंढ रहा था, कोई बेटे को… हादसे के बाद स्टेशन से अस्पताल तक हाहाकार, प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने सुनाई आपबीती
बिलासपुर
पत्रिका टीम को प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने बताई खौफनाक हादसे की कहानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / लालखदान रेल हादसे ने तोड़ी कई परिवारों की कमर, घायल पति-बेटा अस्पताल में, पत्नी की आंखों में सिर्फ सवाल- अब घर कैसे चलेगा?

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शिव मंदिर के पास चल रहा था ताश का खेल, पुलिस ने पहुंचकर किया ‘गेम ओवर’…. 3 युवक पकड़ाए

गिरफ्तार (photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: डिप्टी CM साव से लिपट कर फफक पड़ी मां, बोली- मेरी बेटी को बचा लो साहब… बैज ने एक करोड़ मुआवजे की मांग की

डिप्टी सीएम साव से लिपट कर फफक पड़ी मां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Good News: छात्रों को बड़ी सौगात: अब दुनियाभर के रिसर्च जर्नल्स मिलेंगे मुफ्त, दिसंबर से खुलेगी ई-लाइब्रेरी

छात्र।(प्रतीकात्मक फोटो: फ्री पिक)
बिलासपुर

CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने मवेशियों के झुंड को रौंदा, 3 की मौत, सड़क पर बिखरा खून…

सड़क पर बैठे मवेशी (Photo Patika)
बिलासपुर

Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा! 6 महीने में लोगों की 26 मरीज, जानें कैसे करें बचाव…

Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.