कोई मां को ढूंढ रहा था, कोई बेटे को… हादसे के बाद स्टेशन से अस्पताल तक हाहाकार, प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने सुनाई आपबीती

लोकल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था। आगे के डिब्बों में कुछ यात्री मलबे में दबे हुए थे, तो कुछ के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जो लोग घायल अवस्था में थे, उन्हें निकालने में यात्रियों ने खुद मदद शुरू की। हादसे के तुरंत बाद अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार और घायलों की कराह सुनकर सभी सहम गए। जो बच गए थे वे सहमे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मंगलवार शाम करीब 4 बजे लालखदान के पास यह टक्कर उस वक्त हुई जब लोकल ट्रेन उसी ट्रैक पर चल रही मालगाड़ी को पीछे से जा टकराई।