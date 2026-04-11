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रेलवे में 2 लाख पद खाली, कर्मचारियों पर 16 घंटे काम का दबाव, गुमान सिंह ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bilaspur News: नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं, जिससे काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 11, 2026

रेलवे में 2 लाख पद खाली (फोटो सोर्स- AI)

रेलवे में 2 लाख पद खाली (फोटो सोर्स- AI)

CG News: बिलासपुर रेलवे में कर्मचारियों की कमी और नई पेंशन नीति को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रेल क्लब में आयोजित पत्रवार्ता में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि रेलवे में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है, जिससे मैनपावर की कमी के कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गुमान सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के चलते रेलवे में लगातार चूक हो रही है और इसका खामियाजा कर्मचारियों के साथ-साथ यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है।

आए दिन हो रहे हादसे इसका उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से तय समय से अधिक, लगभग 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे में कर्मचारियों में तनाव बढ़ रहा है। रेलवे कर्मचारियों को सुविधा नहीं दे रही है, सिर्फ काम ले रहे हैं। अतिरिक्त काम से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं।

नई पेंशन नीति से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित

रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) को बहाल करने की मांग की। उनका कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है और उनमें असंतोष बढ़ रहा है।

वंदे भारत की बोगी निजी कंपनी से खरीद रहे

संघ ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से रेलवे कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ी हैं और रेलवे के निजीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बोगियां भी निजी कंपनी से खरीदी जा रही हैं, जिसे गैरजरूरी बताया गया।

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Published on:

11 Apr 2026 01:41 pm

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