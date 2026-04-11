रेलवे में 2 लाख पद खाली, कर्मचारियों पर 16 घंटे काम का दबाव, गुमान सिंह ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

रायपुर रेलवे स्टेशन के होटल में देर रात बवाल, लड़कियों पर कमेंट को लेकर दो गुट भिड़े- रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित कैफे लाइट होटल में शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 5 से 6 युवक आपस में लात-घूसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान युवकों ने होटल की कुर्सियां भी एक-दूसरे पर फेंकीं, जिससे होटल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया… पूरी खबर पढ़े