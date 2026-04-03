Indian Railways Update: रेलवे का बड़ा फैसला! रद्द ट्रेनें फिर से शुरू, रायपुर-बिलासपुर समेत कई रूट को राहत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य पूरा होने से भविष्य में ट्रेनों की आवाजाही और अधिक सुगम एवं तेज हो सकेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। इसी के साथ रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इसके लिए NTES/139 जैसी अधिकृत सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।