महतारी वंदन ई-केवायसी फ्री, फिर भी च्वाइस सेंटरों में वसूले जा रहे पैसे, शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में संचालित महतारी वंदन योजना के अंतर्गत इन दिनों व्यापक स्तर पर ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। शासन एवं संबंधित विभागों द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य योजना से जुड़ी सभी पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें बिना किसी बाधा के नियमित लाभ सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया च्वाईस सेंटरों के माध्यम से तेजी से पूरी की जा रही है।