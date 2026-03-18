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जांजगीर चंपा

School Van Accident: ट्रैक्टर से टकराकर पलटी स्कूल वैन, 15 बच्चों समेत शिक्षिका और प्रिंसिपल घायल, Video

School Van Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर में स्कूल वैन ट्रैक्टर से टकराकर पलट गई, जिसमें 15 बच्चे घायल हो गए। 5 की हालत गंभीर है। हादसे में शिक्षिका और प्रिंसिपल भी घायल हुए हैं।

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जांजगीर चंपा

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Laxmi Vishwakarma

Mar 18, 2026

स्कूल वैन पलटने से 15 बच्चे घायल (photo source- Patrika)

स्कूल वैन पलटने से 15 बच्चे घायल (photo source- Patrika)

School Van Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां स्कूल वैन के पलटने से बच्चों में अफरा-तफरी मच गई। इस दुर्घटना में 15 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में स्कूल की शिक्षिका और प्रिंसिपल भी घायल हुए हैं।

School Van Accident: जानें कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, पामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुथूर में यह घटना सुबह के समय हुई। स्कूल वैन मुड़पार गांव से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से वैन की टक्कर हो गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया।

बच्चे और शिक्षिका घायल

वैन में सरस्वती ज्ञान मंदिर, कुथूर के छात्र-छात्राएं और एक महिला शिक्षिका सवार थीं। हादसे में कई बच्चों को सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। करीब 10 बच्चों को गंभीर चोटें आईं, जबकि कुल 15 बच्चे इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। शिक्षिका को भी चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।

School Van Accident: प्रिंसिपल चला रहे थे वैन

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वैन का नियमित ड्राइवर उस दिन मौजूद नहीं था। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल खुद ही वाहन चला रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

School Van Accident: अस्पताल में इलाज जारी

सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन पर डॉक्टरों की विशेष निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और लापरवाही के पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

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Published on:

18 Mar 2026 10:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / School Van Accident: ट्रैक्टर से टकराकर पलटी स्कूल वैन, 15 बच्चों समेत शिक्षिका और प्रिंसिपल घायल, Video

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