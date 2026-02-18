18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Suicide News: बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, हंसिया से गला रेतने से मचा हड़कंप

CG Suicide News: बिलासपुर सेंट्रल जेल में मंगलवार सुबह एक गंभीर घटना सामने आई, जब जेल के किचन में काम कर रहे एक कैदी ने हंसिया से अपना गला रेतकर आत्महत्या की कोशिश की।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 18, 2026

CG Suicide News: बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, हंसिया से गला रेतने से मचा हड़कंप(photo-patrika)

CG Suicide News: बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, हंसिया से गला रेतने से मचा हड़कंप(photo-patrika)

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेंट्रल जेल में मंगलवार सुबह एक गंभीर घटना सामने आई, जब जेल के किचन में काम कर रहे एक कैदी ने हंसिया से अपना गला रेतकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल कैदी को तुरंत (सिम्स) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

CG Suicide News: सुबह 7 बजे किचन में हुआ घटनाक्रम

जानकारी के मुताबिक, पेंड्रा निवासी विकास कश्यप पिछले दो वर्षों से हत्या के मामले में सजा काट रहा है। वर्ष 2024 में उसे अपनी दादी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल जेल प्रशासन ने उसे किचन में भोजन बनाने का काम सौंपा था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे वह अपने बैरक से किचन पहुंचा। अन्य कैदियों के साथ काम करते समय उसने अचानक सब्जी काटने वाले हंसिया से अपना गला रेत लिया।

अन्य कैदियों ने बचाई जान

घटना के दौरान मौजूद अन्य कैदियों ने विकास को लहूलुहान हालत में तड़पते देखा और तुरंत उसे संभाला। जेल अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। तत्काल जेल एंबुलेंस से घायल कैदी को सिम्स अस्पताल भेजा गया।

मानसिक स्थिति को लेकर उठे सवाल

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कैदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है और उसका इलाज पहले से चल रहा था। गला कटने के कारण वह फिलहाल बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, जिससे घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।

जांच में जुटा जेल प्रशासन

जेल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कैदी के होश में आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 03:03 pm

Published on:

18 Feb 2026 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Suicide News: बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, हंसिया से गला रेतने से मचा हड़कंप

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला और बेटे की मौके पर मौत, चालक की भी गई जान

बिलासपुर एक्सीडेंट में 3 की मौत (photo source- Patrika)
बिलासपुर

दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, केंदा घाटी में कोयला लदा ट्रेलर पलटा, जांच में जुटी पुलिस

केंदा घाटी में ट्रेलर पलटने से 2 की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

अविवाहित हूं बोल कर अकेले छोड़ दिया मुझे… जीजीयू कैंपस के कर्मचारी पर दूसरी शादी की तैयारी का आरोप, पत्नी बोली- 50 लाख देकर दिलाई नौकरी

पत्नी बोली- अविवाहित बताकर किया धोखा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर के 15 निजी स्कूलों को नोटिस जारी, मान्यता रद्द करने की चेतावनी, जानें वजह

नोटिस (photo source- Patrika)
बिलासपुर

जेवर दे दो, वरना जान से जाओगे… पिस्टल की नोक पर ज्वेलरी कारोबारी से लाखों की लूट, लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.