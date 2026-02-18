CG Suicide News: बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, हंसिया से गला रेतने से मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, पेंड्रा निवासी विकास कश्यप पिछले दो वर्षों से हत्या के मामले में सजा काट रहा है। वर्ष 2024 में उसे अपनी दादी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल जेल प्रशासन ने उसे किचन में भोजन बनाने का काम सौंपा था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे वह अपने बैरक से किचन पहुंचा। अन्य कैदियों के साथ काम करते समय उसने अचानक सब्जी काटने वाले हंसिया से अपना गला रेत लिया।