CG Suicide: होली खेलकर घर पहुंचा युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

CG Suicide: भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 साल के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान राजीव नगर, भिलाई निवासी सौरभ सोनकर के रूप में हुई है। युवक होली के दिन परिजनों के साथ था और होली भी खेली, लेकिन रात में फांसी के फंदे पर उसकी लाश मिली।