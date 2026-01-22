Kanker Accident News: दो ट्रकों की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, केबिन काटकर निकाले गए शव… देखकर दहल गए लोगों

3 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Kanker Accident News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे-30 पर दो तेज रफ्तार ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह भयावह दुर्घटना चारामा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतेसरा के पास सुबह करीब 3 बजे हुई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए। हादसे के बाद ट्रकों के केबिन बुरी तरह पिचक गए, जिससे शव अंदर ही फंस गए। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से केबिन काटकर शवों को बाहर निकाला गया। इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और राहगीर स्तब्ध रह गए।
हादसे के कारण नेशनल हाईवे-30 पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और चारामा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई।
मृतकों की पहचान बलौदाबाजार जिले के होरी लाल साहू (35 वर्ष) और अजय साहू (36 वर्ष) के रूप में हुई है, जो एक ही ट्रक में सवार थे। तीसरे मृतक की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा उसकी शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे और आमने-सामने की भिड़ंत के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के लिए जेसीबी और अन्य संसाधनों का उपयोग किया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात को बहाल किया गया। चारामा पुलिस ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
