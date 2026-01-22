Kanker Accident News: दो ट्रकों की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, केबिन काटकर निकाले गए शव… देखकर दहल गए लोगों

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे और आमने-सामने की भिड़ंत के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के लिए जेसीबी और अन्य संसाधनों का उपयोग किया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात को बहाल किया गया। चारामा पुलिस ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।