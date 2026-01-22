22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

Kanker Accident News: दो ट्रकों की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, केबिन काटकर निकाले गए शव… देखकर दहल गए लोगों

Huge Road Accident: नेशनल हाईवे-30 पर दो तेज रफ्तार ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Khyati Parihar

Jan 22, 2026

3 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

3 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Kanker Accident News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे-30 पर दो तेज रफ्तार ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह भयावह दुर्घटना चारामा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतेसरा के पास सुबह करीब 3 बजे हुई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए। हादसे के बाद ट्रकों के केबिन बुरी तरह पिचक गए, जिससे शव अंदर ही फंस गए। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से केबिन काटकर शवों को बाहर निकाला गया। इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और राहगीर स्तब्ध रह गए।

नेशनल हाईवे-30 पर यातायात पूरी तरह बाधित

हादसे के कारण नेशनल हाईवे-30 पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और चारामा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई।

मृतकों में ये शामिल

मृतकों की पहचान बलौदाबाजार जिले के होरी लाल साहू (35 वर्ष) और अजय साहू (36 वर्ष) के रूप में हुई है, जो एक ही ट्रक में सवार थे। तीसरे मृतक की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा उसकी शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।

हादसे की जांच जारी

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे और आमने-सामने की भिड़ंत के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के लिए जेसीबी और अन्य संसाधनों का उपयोग किया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात को बहाल किया गया। चारामा पुलिस ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Kanker Accident News: दो ट्रकों की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, केबिन काटकर निकाले गए शव… देखकर दहल गए लोगों

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म

200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म(photo-patrika)
कांकेर

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को परोसी जा रही कीड़े लगी दाल, निरीक्षण में खुली पोल… जानें अधिकारी ने क्या कहा?

बच्चों को परोसी जा रही कीड़े लगी दाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कांकेर

NH-30 पर दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित होकर पलटी कार, महिला समेत 2 की मौके पर मौत

NH-30 पर दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)
कांकेर

Teacher Suspended: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस मामले में 38 शिक्षकों पर गिरी गाज

38 शिक्षकों पर गिरी गाज (photo source- Patrika)
कांकेर

Police Brutality: आदिवासी युवक की पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई, गुप्तांग पर डंडे से मारा, हालत गंभीर

आदिवासी युवक को पुलिसवालों ने पीटा (photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.