बलोदा बाज़ार

सत्संग जाने निकला परिवार हादसे का शिकार, स्कॉर्पियो-ट्रेलर की भिड़ंत में 6 घायल, जानें कैसा हुआ हादसा?

Road Accident: रविवार तड़के बलौदाबाजार के मल्लिन नाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो और सामने से आ रहे भारी ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Jan 19, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Road Accident: रविवार तड़के बलौदाबाजार के मल्लिन नाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो और सामने से आ रहे भारी ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग मदद की गुहार लगाते रहे। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से जा रही थी और जैसे ही यह मल्लिन नाला के पास पहुंची, अचानक उसका बायां टायर फट गया। तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो सड़क पर फंस गई और बलौदाबाजार-कसडोल मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया।

रायपुर सत्संग में जा रहा था परिवार

स्कॉर्पियो में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। यह सभी लोग कसडोल नगर के वार्ड क्रमांक 8 के निवासी थे और रायपुर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। इस हादसे ने उनकी धार्मिक यात्रा को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया।

लोगों ने बचाई जानें

इस हादसे में स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता काबिले तारीफ रही। यदि समय रहते मदद नहीं मिलती, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। ग्रामीणों ने न सिर्फ घायलों को संभाला बल्कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने में भी मदद की, जिससे अन्य वाहन सुरक्षित निकल सके।

पुलिस की जांच

घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो और ट्रेलर को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और टायर का फटना बताया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

