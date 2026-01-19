सत्संग जाने निकला परिवार हादसे का शिकार, स्कॉर्पियो-ट्रेलर की भिड़ंत में 6 घायल, जानें कैसा हुआ हादसा?

Road Accident: रविवार तड़के बलौदाबाजार के मल्लिन नाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो और सामने से आ रहे भारी ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग मदद की गुहार लगाते रहे। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया।