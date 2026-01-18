CG News: 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म, कांकेर में सामूहिक ‘घर वापसी’, जानें पूरा मामला…

200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पीढापाल क्षेत्र से एक बड़ी सामाजिक घटना सामने आई है, जहां 200 से अधिक ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। कार्यक्रम के दौरान सभी ग्रामीणों ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-पाठ कर धार्मिक अनुष्ठान किए। इस अवसर पर स्थानीय हिंदू समाज के लोगों ने सभी का स्वागत किया।
जानकारी के अनुसार, घर वापसी करने वाले सभी परिवार पीढापाल क्षेत्र के निवासी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। सामूहिक रूप से आयोजित कार्यक्रम में शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद विधिवत पूजा-अर्चना कराई गई।
बताया जा रहा है कि आमाबेड़ा क्षेत्र में शव दफनाने को लेकर हुई हिंसा की घटना के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय समाज द्वारा घर वापसी अभियान को गति दी गई। बीते कुछ दिनों में क्षेत्र में करीब 200 से अधिक लोगों की घर वापसी हो चुकी है।
सूत्रों के अनुसार, बड़ेतेवड़ा में हुई घटना के बाद वहां के चर्च प्रमुख द्वारा भी सनातन धर्म में वापसी की गई है। इस घटना के बाद इलाके में धार्मिक गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
घर वापसी करने वाले ग्रामीणों का दावा है कि धर्मांतरण के दौरान किसी प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज नहीं बनाया गया था। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काती थीं और देवी-देवताओं की पूजा न करने की सलाह दी जाती थी। घटना के बाद प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
