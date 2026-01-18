18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG News: 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म, कांकेर में सामूहिक ‘घर वापसी’, जानें पूरा मामला…

CG News: कांकेर जिले के पीढापाल क्षेत्र से एक बड़ी सामाजिक घटना सामने आई है, जहां 200 से अधिक ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Shradha Jaiswal

Jan 18, 2026

200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म(photo-patrika)

200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पीढापाल क्षेत्र से एक बड़ी सामाजिक घटना सामने आई है, जहां 200 से अधिक ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। कार्यक्रम के दौरान सभी ग्रामीणों ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-पाठ कर धार्मिक अनुष्ठान किए। इस अवसर पर स्थानीय हिंदू समाज के लोगों ने सभी का स्वागत किया।

CG News: पीढापाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्वेच्छा से की वापसी

जानकारी के अनुसार, घर वापसी करने वाले सभी परिवार पीढापाल क्षेत्र के निवासी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। सामूहिक रूप से आयोजित कार्यक्रम में शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद विधिवत पूजा-अर्चना कराई गई।

हिंसा की घटना के बाद तेज हुआ घर वापसी अभियान

बताया जा रहा है कि आमाबेड़ा क्षेत्र में शव दफनाने को लेकर हुई हिंसा की घटना के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय समाज द्वारा घर वापसी अभियान को गति दी गई। बीते कुछ दिनों में क्षेत्र में करीब 200 से अधिक लोगों की घर वापसी हो चुकी है।

बड़ेतेवड़ा घटना के बाद चर्च प्रमुख ने भी की वापसी

सूत्रों के अनुसार, बड़ेतेवड़ा में हुई घटना के बाद वहां के चर्च प्रमुख द्वारा भी सनातन धर्म में वापसी की गई है। इस घटना के बाद इलाके में धार्मिक गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

ग्रामीणों के आरोप: धर्मांतरण की प्रक्रिया में नहीं होते थे दस्तावेज

घर वापसी करने वाले ग्रामीणों का दावा है कि धर्मांतरण के दौरान किसी प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज नहीं बनाया गया था। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काती थीं और देवी-देवताओं की पूजा न करने की सलाह दी जाती थी। घटना के बाद प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 02:45 pm

Published on:

18 Jan 2026 02:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म, कांकेर में सामूहिक ‘घर वापसी’, जानें पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को परोसी जा रही कीड़े लगी दाल, निरीक्षण में खुली पोल… जानें अधिकारी ने क्या कहा?

बच्चों को परोसी जा रही कीड़े लगी दाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कांकेर

NH-30 पर दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित होकर पलटी कार, महिला समेत 2 की मौके पर मौत

NH-30 पर दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)
कांकेर

Teacher Suspended: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस मामले में 38 शिक्षकों पर गिरी गाज

38 शिक्षकों पर गिरी गाज (photo source- Patrika)
कांकेर

Police Brutality: आदिवासी युवक की पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई, गुप्तांग पर डंडे से मारा, हालत गंभीर

आदिवासी युवक को पुलिसवालों ने पीटा (photo source- Patrika)
कांकेर

CG Road Accident: नहीं रहे पंचायत के सचिव, दर्दनाक सड़क हादसे ने ले ली जान

CG Road Accident: नहीं रहे पंचायत के सचिव, दर्दनाक सड़क हादसे ने ले ली जान
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.