CG News: 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म, कांकेर में सामूहिक ‘घर वापसी’, जानें पूरा मामला…

घर वापसी करने वाले ग्रामीणों का दावा है कि धर्मांतरण के दौरान किसी प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज नहीं बनाया गया था। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काती थीं और देवी-देवताओं की पूजा न करने की सलाह दी जाती थी। घटना के बाद प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।